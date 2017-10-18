ДТП в Балашихе: мальчик был трезв, эксперт загрязнил пробы

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (71)

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду была поставлена точка в спорах о том, был ли пьян мальчик, погибший в резонансном ДТП в Балашихе: комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, а пробу крови загрязнил эксперт, который ненадлежащим образом произвел изъятие образца, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Балашихе 23 апреля местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет). Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.

Мальчик не был пьян

По словам Петренко, комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе. Ребенок был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.

"Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя", — отметила Петренко.

Кроме того, основываясь на результатах экспертизы, следствие пришло к выводу, что мальчик был здоров.

Эксперт был не прав

Как выяснилось, именно ненадлежащие действия эксперта Михаила Клейменова привели к загрязнению проб крови спиртом, поэтому в образце и были обнаружены 2,7 промилле алкоголя.

"Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле", — сообщила Петренко.

Подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, что эксперт должен был понимать и провести биохимическое исследование, отметила официальный представитель СК.

"Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших", — отметила Петренко.

В Следственном комитете заявили, что результаты экспертизы "позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз".

"Его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным", — говорится в сообщении.

Расследование по уголовному делу продолжается.