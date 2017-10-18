Полиция возбудила дело после угроз в адрес журналистки из-за "Матильды"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством после жалобы журналистки в полицию в связи с угрозами в социальной сети из-за фильма "Матильда", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщил в свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о журналистке интернет-издания Znak.com Екатерине Винокуровой.

"По результатам проведения дополнительной проверки по заявлению журналиста одного из изданий о получении угроз жизни и здоровью после публикации статьи в одной из социальных сетей отделом дознания ОМВД России по району Северное Измайлово Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — сказала Волк.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск злоумышленника, добавила она.

Как сообщалось ранее, Союз журналистов России хотел обратиться в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Винокуровой об угрозах в ее адрес после статей, связанных с выходом "Матильды". Отмечалось, что несколько месяцев назад после публикаций Винокуровой статей, связанных с "Матильдой", в адрес журналистки через социальные сети начали поступать угрозы жизни и здоровью.

Союз журналистов сообщал, что Винокурова написала заявление в полицию в связи с этими угрозами, однако 15 сентября отделом полиции по району Северное Измайлово было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку "угрозы носили виртуальный характер и не могут быть восприняты реально".