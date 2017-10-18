Экс-глава Коми Гайзер попросил рассмотреть его дело тройкой судей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер завершил ознакомление с материалами своего дела и попросил рассмотреть его коллегией из трех судей, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Экс-чиновник содержится под стражей более двух лет. Материалы дела насчитывают 460 томов. Ранее суд ограничил его в ознакомлении.

"Гайзер вынуждено закончил ознакомление с материалами уголовного дела. К указанной дате защитники в ускоренном порядке успели лишь скопировать тома дела без детального изучения и прочтения. Вещественные доказательства к 18 октября в полном объеме предоставлены для осмотра не были", — сказал адвокат.

Он отметил, что защитники успели скопировать несколько электронных носителей с записями разговоров, хотя список вещественных доказательств по делу занимает 150 страниц текста.

"По итогам ознакомления Гайзер и его адвокаты заявили ходатайства о рассмотрении дела коллегией судей. Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем нарушения прав на защиту. Надеюсь, что все факты нарушений будут оценены судом впоследствии. Учитывая существующие процессуальные сроки, первое заседание суда может состояться в первой декаде декабря" — добавил Леонтьев.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.

В конце сентября защита просила время на ознакомление до 1 декабря, но суд эту просьбу отклонил.