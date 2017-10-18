В Москве участника митинга осудили на два года за нападение на силовика

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии участника несанкционированного митинга 26 марта в центре Москвы Алексея Политикова, признав его виновным в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.
По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".
Он признал свою вину, раскаялся и извинился. Его адвокат отметил, что Политиков находится под стражей с июня, цель наказания уже достигнута. Защитник попросил отпустить его из-под стражи, чтобы он мог заботиться о семье и троих детях. Однако суд согласился с позицией прокуратуры.