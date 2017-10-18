В Москве участника митинга осудили на два года за нападение на силовика

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии участника несанкционированного митинга 26 марта в центре Москвы Алексея Политикова, признав его виновным в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал Политикова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и назначил ему наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на два года", — сказали в суде.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.

По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".

Он признал свою вину, раскаялся и извинился. Его адвокат отметил, что Политиков находится под стражей с июня, цель наказания уже достигнута. Защитник попросил отпустить его из-под стражи, чтобы он мог заботиться о семье и троих детях. Однако суд согласился с позицией прокуратуры.