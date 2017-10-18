Глава СПЧ не видит корысти в действиях Серебренникова

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В действиях режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве с госсредствами, не было корысти, хотя нарушение закона, действительно, могло произойти, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее СПЧ обратился в Следственный комитет России за информацией о деле Серебренникова. Федотов уточнил, что правозащитники просили проинформировать СПЧ о сути предъявленного известному режиссеру обвинения и о том, что послужило основанием для избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Совет получил ответ из Следственного комитета Российской Федерации на наше обращение в связи с делом Кирилла Серебренникова… В ответе подробно излагается суть данного уголовного дела", — сообщил Федотов РИА Новости в среду.

В частности, в ответе ведомства говорится, что в 2011-14 годах на счет АНО "Седьмая студия" поступили бюджетные средства в размере 214 миллионов рублей. Из них не менее 68 миллионов рублей обвиняемые лица похитили, "обналичив и распорядившись ими по своему усмотрению", привел глава СПЧ информацию из ответа СК.

"Мне представляется вполне возможным, что, действительно, бюджетные средства были обналичены. Но вопрос – были ли они присвоены обвиняемыми? Про это в ответе СК России ничего не говорится. Насколько я понимаю, если бы у Кирилла Серебренникова обнаружилась вилла на Лазурном берегу Франции или двухпалубная яхта, об этом мы бы уже знали", — отметил Федотов.

Правозащитник уточнил, что содержащаяся в ответе СК формула "распорядившись ими по своему усмотрению" может пониматься совершенно по-разному.

"Например, если обвиняемые — а я думаю, что так оно и было на самом деле — использовали наличные деньги на реализацию тех театральных проектов, ради которых они и были выделены из бюджета; например, на приобретение костюмов, декораций, на оплату работы осветителей, артистов. Конечно, в таких действиях есть нарушение закона, но я не вижу в них корысти. А мошенничество, в чем обвиняются Кирилл Серебренников и его коллеги, это корыстное преступление", — заявил глава СПЧ.

Федотов подчеркнул, что Совет и дальше будет внимательно следить за расследованием дела.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.