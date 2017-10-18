Мосгорсуд впервые заблокировал пиратскую копию "Матильды"

16:5918.10.2017
(обновлено: 17:16 18.10.2017)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мосгорсуд впервые заблокировал пиратскую копию фильма Алексея Учителя "Матильда" для защиты авторских прав, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Мосгорсуд удовлетворил поступившее в суд заявление ООО "Творческо-производственное объединение "РОК" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на фильм "Матильда", размещенный на сайте без разрешения правообладателя", — сказала она.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".