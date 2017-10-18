На севере Москвы задержали пьяного мужчину за ложный звонок о бомбе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Столичные полицейские задержали 42-летнего мужчину на севере Москвы, сообщившего о взрывном устройстве в мебельном магазине, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Беговой задержали 42-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили заявителя в мебельном магазине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки взрывчатое вещество не было обнаружено.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".