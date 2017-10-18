Прокурор просит два года колонии для обвиняемого по делу о митинге 26 марта

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прокурор просит Тверской суд Москвы приговорить к двум годам колонии Алексея Политикова, обвиняемого в нападении на полицейского на несанкционированном митинге 26 марта в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.

Политикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".