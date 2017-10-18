Родные Айрапетяна отказались считать его посмертно виновным

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Родственники известного армянского предпринимателя и директора издательского дома "Собеседник" Левона Айрапетяна, который умер в колонии, не согласны на посмертное прекращение его уголовного дела о хищении акций ТЭК Башкирии, сообщил РИА Новости его адвокат Давид Хечан.

"Родственники не будут соглашаться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, речь о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого быть не может", — сказал адвокат.

Он напомнил, что Айрапетян обвинялся в пособничестве при хищении акций "Башнефти" и Топливно-энергетического комплекса Башкирии. "И я, и родственники настроены на то, чтобы довести дело до конца", — добавил Хечан.