Родственники забрали часть пострадавших при ЧП в иркутском доме престарелых

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Часть пожилых людей, которые проживали в сгоревшем доме престарелых, забрали родственники, к тем, кто находится в медучреждениях, направлены специалисты комплексного центра социального обслуживания, сообщил замминистра соцразвития, опеки и попечительства Алексей Макаров.

Ранее сообщалось, что в Иркутске во время пожара в доме престарелых пострадали 14 человек. По данным регионального минздрава, в больнице в настоящий момент остаются семь человек, из них четверо — в реанимации.

"Часть граждан, которые находились в этом доме, забрали родственники. К тем, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, направлены специалисты комплексного центра социального обслуживания, чтобы выяснить, есть ли у них родственники и нуждаются ли они в чем-либо. По предварительным данным, все они находились в этом частном учреждении на платной основе, поэтому, скорее всего, у них есть родственники", — цитирует Макарова пресс-служба правительства Иркутской области.

По словам замминистра, министерство не располагает информацией, "входила ли организация, в которой произошел пожар, в тот или иной реестры, но в реестр социальной защиты она точно не входила".