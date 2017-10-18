Московский пенсионер убил больную супругу, чтобы "освободить ее от мучений"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Москве 80-летний пенсионер убил свою пожилую жену, страдавшую от болезни Паркинсона и парализованную в результате инсульта. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел освободить ее от мучений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл накануне днём. "В полицию обратилась сиделка женщины и сообщила о том, что ее убил 80-летний супруг", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, заявительница пояснила, что работает сиделкой у женщины, которая страдает от болезни Паркинсона, а в августе перенесла инсульт и в результате была парализована.

"Вскоре сотрудники полиции на месте происшествия в квартире в Зеленограде задержали супруга убитой женщины, который пояснил, что нанёс ей несколько ударов ножом из-за того, что сам устал от такой жизненной ситуации и хотел освободить свою жену от мучений", — сказал собеседник агентства.

Как установили оперативники, мужчина нанес кухонным ножом женщине не менее двух ударов в грудь, а затем задушил ее подушкой. На момент смерти женщине было 83 года.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщил источник, мужчина ранее не был судим и не состоял на учёте у психиатра.