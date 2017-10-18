В отношении "Моршанской табачной фабрики" завершили расследование

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершено расследование дела о неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей в отношении гендиректора "Моршанской табачной фабрики" в Тамбовской области, имущество организации арестовано, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Также отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Моршанская табачная фабрика", обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2010-2011 годах гендиректор организации предоставлял ложную информацию в налоговых декларациях, в результате чего из-за низких налогов по акцизам на табачные изделия и высоких налоговых вычетов по НДС мужчина уклонился от выплаты налогов более 100 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал, отмечает ведомство.
Уточняется, что для придания своим действиям видимости законных, депутат уговорил руководителя предприятия заключить с ним фиктивный предварительный договор купли-продажи принадлежащего Барову мясокомбината в Моршанске за 474,5 миллиона рублей. В июне прошлого года в ходе оперативных мероприятий Баров был задержан при получении от предпринимателя пяти миллионов евро в одном из столичных банков.