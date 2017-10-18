В отношении "Моршанской табачной фабрики" завершили расследование

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершено расследование дела о неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей в отношении гендиректора "Моршанской табачной фабрики" в Тамбовской области, имущество организации арестовано, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на принадлежащие ОАО "Моршанская табачная фабрика" объекты движимого и недвижимого имущества", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Моршанская табачная фабрика", обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2010-2011 годах гендиректор организации предоставлял ложную информацию в налоговых декларациях, в результате чего из-за низких налогов по акцизам на табачные изделия и высоких налоговых вычетов по НДС мужчина уклонился от выплаты налогов более 100 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура направила в суд дело тамбовского депутата Олега Барова, обвиняемого в покушении на мошенничество пяти миллионов евро, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. По результатам налоговой проверки компания "Моршанская табачная фабрика" должна была заплатить 1,6 миллиарда рублей в бюджет. Баров пообещал руководству предприятия уменьшить сумму налогов до 1,1 миллиарда рублей. Решить проблему возможно было за пять миллионов евро, которые следовало передать Барову лично.

Уточняется, что для придания своим действиям видимости законных, депутат уговорил руководителя предприятия заключить с ним фиктивный предварительный договор купли-продажи принадлежащего Барову мясокомбината в Моршанске за 474,5 миллиона рублей. В июне прошлого года в ходе оперативных мероприятий Баров был задержан при получении от предпринимателя пяти миллионов евро в одном из столичных банков.