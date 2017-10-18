Мосгорсуд признал законным арест главы "Христианского государства"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест до 22 ноября лидера организации "Христианское государство" (ХГ) Александра Калинина по обвинению в давлении на кинотеатры в попытке не допустить показ фильма "Матильда", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Направление писем носило цель предупредить о возможных, гипотетических последствиях показа провокационного фильма "Матильда"", — сказал Дмитрий Савченко. По его словам, вывод об этих "гипотетических последствиях" был сделан на основе "анализа событий в других странах, например в Украине".
Сам Калинин заявил, что он, как "гражданин России и верующий православный человек, должен был предупредить владельцев кинотеатров, которые невольно могут стать соучастниками преступления".
"Еще до моих писем тысячи человек направили в правоохранительные органы заявления о нарушении 148 статьи УК РФ (оскорбление чувств верующих). То есть были оскорблены чувства верующих не фильмом, который не вышел в прокат, а трейлером к фильму", — убеждал обвиняемый.
При этом на сегодняшнем заседании Калинин отметил, что его организация не зарегистрирована в Минюсте России, поскольку, "по существу, не существует". Всего по данному уголовному делу заключены под стражу четверо активистов ХГ.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.