Мосгорсуд признал законным арест главы "Христианского государства"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест до 22 ноября лидера организации "Христианское государство" (ХГ) Александра Калинина по обвинению в давлении на кинотеатры в попытке не допустить показ фильма "Матильда", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защитник убеждал, что обвиняемый не совершил ничего криминального, отправив несколько писем директорам кинотеатров.

"Направление писем носило цель предупредить о возможных, гипотетических последствиях показа провокационного фильма "Матильда"", — сказал Дмитрий Савченко. По его словам, вывод об этих "гипотетических последствиях" был сделан на основе "анализа событий в других странах, например в Украине".

Сам Калинин заявил, что он, как "гражданин России и верующий православный человек, должен был предупредить владельцев кинотеатров, которые невольно могут стать соучастниками преступления".

"Еще до моих писем тысячи человек направили в правоохранительные органы заявления о нарушении 148 статьи УК РФ (оскорбление чувств верующих). То есть были оскорблены чувства верующих не фильмом, который не вышел в прокат, а трейлером к фильму", — убеждал обвиняемый.

Организация "Христианское государство — Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

При этом на сегодняшнем заседании Калинин отметил, что его организация не зарегистрирована в Минюсте России, поскольку, "по существу, не существует". Всего по данному уголовному делу заключены под стражу четверо активистов ХГ.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.