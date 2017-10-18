Пожар в доме престарелых в Иркутске: пострадали 14 человек

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате пожара в доме для престарелых и инвалидов в Иркутске, девять из них госпитализированы. Социальное заведение располагалось в двухэтажном здании в частном секторе и действовало в Иркутске незаконно, оно не значилось в региональном реестре социальных услуг.
Короткое замыкание в "сушке"
Информация о пожаре в частном доме на улице Курортной, по сведениям пресс-службы МЧС по региону, появилась около 5 утра по местному времени.
На пожаре работали 12 бригад скорой помощи, они доставили в больницу 14 человек.
"Госпитализированы из них девять, еще трое находятся на амбулаторном лечении. Три человека в тяжелом состоянии. Диагноз всех пострадавших уточняется", – сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального минздрава.
Замначальника ГУМЧС пояснил: сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.
Работали незаконно
Дом для престарелых и инвалидов в Иркутске, где произошел пожар, не значится в реестре поставщиков социальных услуг, сообщил заместитель начальника ГУМЧС России по области Виктор Пашков.
"Организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области", — объяснил он.
По информации СК РФ, дом престарелых был организован "Фондом паллиативной помощи имени Святой Милицы". Следствие проверяет законность размещения пенсионеров в данном здании. Кроме того, проверку по факту произошедшего проводят органы дознания государственного пожарного надзора региона.
"В региональном реестре социальных услуг не значится дом престарелых, где произошел пожар. В настоящее время в него внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар. Это значит, что он работал незаконно", – сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Третий случай за три месяца
Данный случай в Иркутске стал уже третьим подобным в России за 2017 год и за последние три месяца.
Другой пожар возник днем 28 августа в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. В результате ЧП три человека погибли, одна женщина пострадала.