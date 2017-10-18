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Происшествия

Пожар в доме престарелых в Иркутске: пострадали 14 человек

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Пожар в иркутском доме престарелых (7)
11:5118.10.2017
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© Фото : СУ СК по Иркутской областиДом престарелых в Иркутске, где произошел пожарДом престарелых в Иркутске, где произошел пожар
© Фото : СУ СК по Иркутской области

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате пожара в доме для престарелых и инвалидов в Иркутске, девять из них госпитализированы. Социальное заведение располагалось в двухэтажном здании в частном секторе и действовало в Иркутске незаконно, оно не значилось в региональном реестре социальных услуг.

Короткое замыкание в "сушке"

Информация о пожаре в частном доме на улице Курортной, по сведениям пресс-службы МЧС по региону, появилась около 5 утра по местному времени.

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске
© Фото : МЧС России
Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар, работал незаконно
"На месте работали четыре звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы города Иркутска. Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия "скорой" проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь", — сказал заместитель начальника ГУМЧС России по Иркутский области Виктор Пашков.

На пожаре работали 12 бригад скорой помощи, они доставили в больницу 14 человек.

"Госпитализированы из них девять, еще трое находятся на амбулаторном лечении. Три человека в тяжелом состоянии. Диагноз всех пострадавших уточняется", – сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального минздрава.

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
Пожары в домах престарелых в России в 2013-2017 годах
Позже официальный представитель СУСК РФ по области Олеся Саренкова сообщила, что шесть пострадавших были отпущены домой, семь человек еще находятся в токсикологии, из них четыре – в реанимации. Она уточнила, что дом престарелых располагался в двухэтажном кирпичном здании в частном секторе города.

Замначальника ГУМЧС пояснил: сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.

Работали незаконно 

Дом для престарелых и инвалидов в Иркутске, где произошел пожар, не значится в реестре поставщиков социальных услуг, сообщил заместитель начальника ГУМЧС России по области Виктор Пашков.

"Организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области", — объяснил он.

По информации СК РФ, дом престарелых был организован "Фондом паллиативной помощи имени Святой Милицы". Следствие проверяет законность размещения пенсионеров в данном здании. Кроме того, проверку по факту произошедшего проводят органы дознания государственного пожарного надзора региона.

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске
© Фото : МЧС России
В Иркутске 14 человек пострадали при пожаре в доме престарелых
Представитель правительства Иркутской области также подтвердил, что социальное заведение действовало в нарушение закона.

"В региональном реестре социальных услуг не значится дом престарелых, где произошел пожар. В настоящее время в него внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар. Это значит, что он работал незаконно", – сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Третий случай за три месяца

Данный случай в Иркутске стал уже третьим подобным в России за 2017 год и за последние три месяца.

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В МЧС объяснили, почему не проверяли сгоревший в Иркутске дом престарелых
Вечером 15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен 3 этаж третьего корпуса. Вскоре горение ликвидировали. В результате пожара погибли два пациента — мужчины 1960 и 1952 годов рождения, четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы.

Другой пожар возник днем 28 августа в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. В результате ЧП три человека погибли, одна женщина пострадала.

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