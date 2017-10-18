В МЧС объяснили, почему не проверяли сгоревший в Иркутске дом престарелых

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Дом для престарелых и инвалидов в Иркутске, где в среду произошел пожар, не проверялся органами пожарного надзора, так как не состоял на учете в реестре поставщиков социальных услуг, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали, по данным минздрава, 14 человек, девять из них госпитализированы. В региональном СУСК сообщили о 13 пострадавших, шесть из которых потом были отпущены домой. По данному факту начата доследственная проверка. В ГУМЧС сообщили, что организация не входит в реестр поставщиков социальных услуг. В правительстве области сообщили, что дом престарелых действовал незаконно.

"Проверкам не подлежал, о нем не знали", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.

© Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар © Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар

Крупное ЧП в частном доме престарелых произошло в Красноярске в конце августа. Пожар в пансионате "Жемчужина" начался в микрорайоне Покровка днем 28 августа и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала. Частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.