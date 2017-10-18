В Пензе проверяют информацию об отказе скорой приехать к умирающему ребенку

САРАТОВ, 18 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие начало проверку по сообщению об отказе диспетчера скорой помощи в городе Заречный направить бригаду на помощь ребенку, сбитому на переходе в пригороде Пензы, сообщило областное управление СК РФ.

Ранее в главке МВД РИА Новости сообщили, что вечером 12 октября легковой автомобиль сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода девятилетнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте. По словам детского омбудсмена региона Елены Столяровой, мальчик со своим 11-летним братом возвращался с танцевального кружка, на пешеходном переходе он побежал чуть вперед – и его сбила машина.

"Один из водителей, оказавшихся в тот день на месте ДТП, сообщил корреспондентам (местного СМИ — ред.), что пытался вызвать скорую медицинскую помощь ФГБУЗ МСЧ-59 города Заречный, однако диспетчер отказалась направлять бригаду скорой помощи, пояснив, что территорию, на которой произошло ДТП, их лечебное учреждение не обслуживает", — говорится в сообщении.

Работники скорой помощи Пензы, прибыв на вызов, констатировали смерть мальчика, отметили в СК.

"Следователи устанавливают причины, по которым скорая медицинская помощь Заречного отказалась выезжать к малолетнему, пострадавшему в ДТП… По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.