В Калининграде два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме довоенной постройки в Калининграде, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

"Сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях по системе 112 поступило во вторник вечером. Двоих жильцов госпитализировали с ожогами. Остальные жители дома отказались покидать свои квартиры", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что на место происшествия были направлены сотрудники оперативных служб, всего были задействованы 36 человек и 10 единиц техники.

По словам очевидцев, газ взорвался в одной из квартир на втором этаже, скорее всего, из-за неисправных бытовых газовых приборов.