В Калининграде два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

КАЛИНИНГРАД, 18 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме довоенной постройки в Калининграде, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.
Он отметил, что на место происшествия были направлены сотрудники оперативных служб, всего были задействованы 36 человек и 10 единиц техники.
По словам очевидцев, газ взорвался в одной из квартир на втором этаже, скорее всего, из-за неисправных бытовых газовых приборов.