Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар, работал незаконно

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. Дом престарелых в Иркутске, где в среду произошел пожар, работал незаконно, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"В региональном реестре социальных услуг не значится дом престарелых, где произошел пожар. В настоящее время в него внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар", — уточнил он.

Заведение располагалось двухэтажном кирпичном доме в частном секторе. Оно было организовано Фондом паллиативной помощи им. Святой Милицы. В пожарном надзоре не проверяли здание, поскольку дом престарелых не входил в реестр.

При пожаре пострадали 14 человек, девять из них госпитализированы. Всего удалось спасти 16 человек, пожар потушили. По данным МЧС, его причиной стало короткое замыкание, которое произошло при использовании сушильной машины.

СК начал доследственную проверку.