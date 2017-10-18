В Ростове-на-Дону задержали украинца из "Правого сектора"*

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, причастного к деятельности движения "Правый сектор"*, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в соцсети "Facebook", он осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей Интернета, в том числе лиц, проживающих на территории РФ.
Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой "Правого сектора". По ходатайству следствия Терновский заключен под стражу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается.
*Организация, запрещенная в России