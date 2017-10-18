В Ростове-на-Дону задержали украинца из "Правого сектора"*

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, причастного к деятельности движения "Правый сектор"*, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователями Главного следственного управления СК России совместно с ФСБ России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которых на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", — сказала она.

По словам Петренко, Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в соцсети "Facebook", он осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей Интернета, в том числе лиц, проживающих на территории РФ.

"Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", — отметила Петренко.

Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой "Правого сектора". По ходатайству следствия Терновский заключен под стражу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается.

*Организация, запрещенная в России