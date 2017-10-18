После пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человек

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в Иркутске, СУСК РФ по Иркутской области начал доследственную проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме 2 на улице Курортная пострадали 12 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

"По нашим данным, пострадавших 13 человек, все госпитализированы, состояние большинства удовлетворительное, пятеро в состоянии средней тяжести. Это связано с отравлением угарным газом. Начата доследственная проверка по факту законности размещения пожилых людей в данном заведении", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СУСК РФ по Иркутской области.

В настоящее время пожар потушен. На месте возгорания работают сотрудники следствия и МЧС. Изымаются документы для уточнения легальности работы дома престарелых.