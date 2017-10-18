В Пермском крае организатор финансовой пирамиды получила шесть лет тюрьмы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Организатор финансовой пирамиды, обманувшая в Пермском крае более тысячи человек на 194 миллиона рублей, приговорена к шести годам колонии, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что пермская полиция передала в суд уголовное дело в отношении главы кредитного союза, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 194 миллионов рублей и числом пострадавших свыше тысячи человек. В МВД не уточнили название организации. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла об организации КСОП "Партнерство", владелицу которой в местных СМИ прозвали "пермской Мавроди".

"В городе Перми оглашен приговор 61-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. От противоправной деятельности пострадали более тысячи пайщиков. Причиненный материальный ущерб составил порядка 194 миллионов рублей", — сказала Волк.

Как установила полиция, женщина, используя служебное положение, организовала кредитный союз с признаками "финансовой пирамиды". По словам Волк, с июля 2002 по январь 2010 года были похищены деньги более тысячи человек. Уголовное дело расследовалось более шести лет, отметила представитель МВД.

"Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого она обязана возместить причиненный потерпевшим ущерб", — добавила Волк.