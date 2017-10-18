В Сибири изъяли почти три миллиона литров нелегального алкоголя в 2017 году

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Почти 3 миллиона литров нелегального алкоголя изъяли из оборота в январе-сентябре 2017 года в регионах Сибири, что на 17% меньше, чем в прошлом году, сообщает управление Росалкогольрегулирования по СФО.

"Объем незаконно произведенной продукции, изъятой из оборота в Сибирском федеральном округе (СФО), с января по сентябрь 2017 года составил 2,9 миллиона литров. Это на 17% меньше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что почти половина этого объема приходится на Новосибирскую и Иркутскую области – в этих регионах изъято 700,7 и 670 тысяч литров алкоголя соответственно. Кроме того, в Омской области и Красноярском крае изъято из оборота 435 и 373 тысячи литров. При этом если в Иркутской и Новосибирской областях объем изъятого нелегального алкоголя снизился, то в Омской вырос на 85%, а в Красноярском крае – на 80%.

Существеннее всего объем изъятого алкоголя снизился в Забайкальском крае – с 304 тысяч литров в январе-сентябре 2016 года до 14,8 тысячи литров в аналогичный период 2017 года, а также Бурятии – с 405,6 тысячи литров до 59 тысяч литров.

"Такую динамику мы объясняем двумя взаимосвязанными факторами. В минувшем году значительно выросло внимание к сфере производства и продажи нелегального алкоголя со стороны всех контролирующих органов, между которыми налажено эффективное взаимодействие. За минувший период из нелегального оборота уже было изъято существенное количество алкогольной продукции, а также закрыто большое количество нелегальных производств. Кроме того, происходит легализация алкогольного рынка: объемы легального производства растут, а нелегального падают", — приводятся в сообщении слова главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексея Крупина.