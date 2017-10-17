На востоке Москвы неизвестные закидали камнями пять поездов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Неизвестные закидали камнями пять поездов на востоке Москвы, есть пострадавший, но в медицинской помощи он не нуждался, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"На Новогориеевском мосту неизвестные обкидали пять поездов: два "Спутника", две электрички и поезд "Стриж", следовавший из Нижнего Новгорода", — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента пострадал один человек: он получил ушибы мягких тканей. Медицинская помощь ему не потребовалась. Полицейские разыскивают хулиганов и проводят проверку.