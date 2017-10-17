В Адыгее автобус столкнулся с двумя легковушками, погибли два человека

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Два человека погибли, 15 пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями в Кошехабльском районе Адыгеи, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В ДТП с участием вахтового автобуса предварительно погибли два человека, 15 человек госпитализированы", — сказал собеседник агентства. По его словам, всего в автобусе находилось 17 человек.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, госпитализированы пять человек.

В пресс-службе ГУМВД по Республике Адыгея подтвердили факт ДТП и гибель двух человек.

"ДТП произошло с участием трех автомобилей: вахтового автобуса, принадлежащего дорожной организации, и двух легковых автомобилей. На этот час официально подтверждается, что в результате происшествия погибли двое, еще один пострадал", –сказал РИА Новости представитель ведомства.

Он добавил, что к месту происшествия направлены все экстренные службы: полиция, МЧС, "скорая помощь".

Обстоятельства ДТП выясняются.