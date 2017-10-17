СК возбудил еще несколько дел по хищениям в "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовные дела против еще нескольких причастных к хищениям в основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Он перечислил всех, кто арестован и находится под домашним арестом, а также заочно арестованную продюсера Екатерину Воронову.

"Есть основания полагать, что к совершению преступления причастны и иные люди, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех причастных", — отметил следователь.