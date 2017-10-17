СК проверит чиновников Минкультуры, выделивших деньги "Седьмой студии"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следственный комитет проверит сотрудников министерства культуры России, которые выдали основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" на проект "Платформа" деньги, часть которых впоследствии была похищена, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Следствию еще необходимо проверить сотрудников министерства культуры, которые имели отношение к выделению денежных средств и контролировали распоряжение ими", — сказал следователь.

Он планирует допросить большое число людей.

"Необходимо найти всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди должностных лиц министерства культуры", — отметил он.

Свидетели в суде рассказали, что в "Седьмой студии" была "черная касса", а сама студия была создана специально с целью получения денег на проект "Платформа".

Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально следователи отправили в СИЗО бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу взяли экс-директор "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные свою вину не признают.