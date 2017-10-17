Суд отказался закрыть заседание по домашнему аресту Серебренникова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы отказался закрыть заседание по продлению срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На закрытом режиме заседания настаивал следователь ради безопасности экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, на дочерей которой, по его словам, ранее оказывалось давление.

Адвокаты настаивали на открытом слушании, указывая, что бухгалтер "заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела", но все участники судопроизводства должны быть равны.

"В удовлетворении ходатайства следствия отказать", — решил судья Артур Карпов.