Минздрав Подмосковья не нашел нарушений при вызове скорой к Марьянову

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Нарушений в работе "Системы-112" при приеме вызова скорой помощи для скончавшегося актера Дмитрия Марьянова не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области.

Марьянов скончался 15 октября, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей, актер потерял сознание на даче, они вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

Проверка, проведенная подмосковным Минздравом, выяснила, что вызов, принятый в 18.47 мск, диспетчер передал единой дежурно-диспетчерской службе. Однако в 19.03 поступил повторный вызов.

"Заявитель сказала, что они едут самостоятельно и заявила об отказе вызова скорой помощи", — рассказали в ведомстве, отметив, что все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия и нарушений в их работе не выявлено.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом И", снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" — всего более 80 ролей.