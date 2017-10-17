Минздрав Подмосковья не нашел нарушений при вызове скорой к Марьянову

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Нарушений в работе "Системы-112" при приеме вызова скорой помощи для скончавшегося актера Дмитрия Марьянова не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области.
Проверка, проведенная подмосковным Минздравом, выяснила, что вызов, принятый в 18.47 мск, диспетчер передал единой дежурно-диспетчерской службе. Однако в 19.03 поступил повторный вызов.
Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом И", снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" — всего более 80 ролей.