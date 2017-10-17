Свидетели заявили о наличии в "Седьмой студии" "черной кассы", сообщает СК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Свидетели заявили о наличии в основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" "черной кассы" и обналичивании денег, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

Во вторник Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.

"Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля, которая заявляет о наличии в "Седьмой студии" "черной кассы", а также о том, что денежные средства обналичивались через посторонние фирмы", — заявил следователь.

Всего он приобщил более десятка протоколов об обналичивании денег, уничтожении документации и давлении на фигурантов дела.

Свидетели также рассказали, что "Седьмая студия" была создана специально с целью получения денежных средств на проект "Платформа".

"Прошу приобщить переписку фигурантов дела, в которой (гендиректор "Седьмой студии" Юрий) Итин говорит, что из перечисленных Минкультом 70 миллионов рублей для проведения запланированных мероприятий достаточно 19,7 миллиона", — добавил следователь.