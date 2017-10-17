Серебренников знал о махинациях в "Седьмой студии", заявили в СК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, знал о махинациях с обналичиванием денег в "Седьмой студии", которую он основал, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где во вторник рассматривается вопрос о продлении до 19 января срока домашнего ареста худрука "Гоголь-центра".

Предприниматель Синельников, через фирму которого якобы велось обналичивание денег "Седьмой студии", рассказал следствию, как именно это происходило, а режиссер Кирилл Серебренников знал об этом, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова. Он рассказал, что составлял фиктивные договоры для обналичивания денег "Седьмой студии" через принадлежащее ему компанию. По его словам, Серебренникова устраивала такие условия", — заявил следователь.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.