Серебренников знал о махинациях в "Седьмой студии", заявили в СК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, арестованный по делу о хищении бюджетных средств, знал о махинациях с обналичиванием денег в "Седьмой студии", которую он основал, заявил следователь в Басманном суде Москвы, где во вторник рассматривается вопрос о продлении до 19 января срока домашнего ареста худрука "Гоголь-центра".
"Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова. Он рассказал, что составлял фиктивные договоры для обналичивания денег "Седьмой студии" через принадлежащее ему компанию. По его словам, Серебренникова устраивала такие условия", — заявил следователь.
Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.