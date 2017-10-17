Российский суд оставил в силе решение о заочном аресте Яценюка

ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Ставропольский краевой суд оставил без изменения избранную заочно меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, говорится в сообщении суда.

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

"Во вторник Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Сабинина в защиту интересов обвиняемого Яценюка на постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта 2017 года. По результатам рассмотрения принято решение оставить постановление Ессентукского городского суда Ставропольского края от 9 марта 2017 года без изменения", — говорится в сообщении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в России обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских вооруженных сил и внутренних войск в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской республики в период 1994-1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.