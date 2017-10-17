Серебренникова доставили в Басманный суд

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников доставлен в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос о продлении ему до 19 января срока домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения другим фигурантам этого же дела: домашнего ареста для экс-главбуха Нины Масляевой и гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Масляеву и под домашний арест Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.