РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Семьи погибших в катастрофе над Синаем готовят иск из-за "мизерных" выплат

Сюжет:
Итоги расследования причин крушения A321 (172)
14:5017.10.2017
(обновлено: 14:52 17.10.2017)
0950
© РИА Новости / Рафаэль ДаминовРабота спасателей на месте крушения А321. Архивное фотоРабота спасателей на месте крушения А321. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте готовят крупный иск к страховым компаниям, так как считают страховые выплаты "мизерными", что сообщил журналистам адвокат Анатолий Кучерена.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Источник объяснил, почему Египет не признает катастрофу над Синаем терактом
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

"Документы, которые мы намерены представить в суд, свидетельствуют о том, что это действительно масштабный иск, и мы будем относиться с пониманием к судье, который примет это к своему производству, поскольку, действительно, объем достаточно большой", — сказал Кучерена. Адвокат не стал называть сумму иска и разглашать детали, так как суд еще не принял дело к производству, уточнив, что иск будет подан точно к "Ингосстраху",

По его словам, страховые компании выплатили "мизерные гроши" родственникам и семьям россиян, погибших в результате теракта в небе над Синаем два года назад.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Зампред СК рассказал о расследовании дела о крушении А321 над Синаем
"Часть родственников получила компенсации — это отдельная тема, и суммы, которые им были предложены, и как с ними разговаривали, что им говорили, предлагая те мизерные гроши. В нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе", — сказал Кучерена, добавив, что те, кто не согласен с предлагаемой компенсацией, будут подавать коллективный иск в Замоскворецкий суд.

По его словам, потерпевшим предлагали компенсации в размере от 600 тысяч до 2 миллионов рублей, не объясняя, откуда у страховщиков берутся данные суммы. Сам Кучерена назвал размер компенсации "недостойной".

"У людей, которые соглашались на это мировое соглашение, было безвыходное положение. К сожалению, принцип "бери, иначе ничего не получишь", очень губителен для нашего человека, потому что человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, не понимает, что ему делать, он думает, "если мне дают, а я не возьму, то завтра меня не пустят". Наша задача показать, что он достоин, чтобы к нему уважительно относились, он достоин получить то, что он должен получить по закону", — добавил адвокат.

Фигурки журавлей на акции памяти жертв авиакатастрофы над Синаем в Петропавловской крепости. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
В Петербурге захоронили неопознанные останки жертв катастрофы над Синаем
Представитель пострадавших семей Александр Войтенко в беседе с РИА Новости также заявил, что страховые компании выплачивали родственникам погибших в авиакатастрофе "вольные суммы", не объясняя их происхождение.

"Какие суммы предлагают страховщики? За родственника, например, маму, платят 600 тысяч рублей. Откуда берутся эти суммы — мы не знаем, они просто были озвучены. За, допустим, погибшую сестру — 30 тысяч рублей. Если, допустим, у тебя погибла внучка, то вообще ничего. Некоторые лица соглашались на эти суммы, получили деньги, после чего в судебном порядке подписали бумаги, что они больше не имеют никаких претензий ни к кому. Когда мы начали уточнять некоторые вопросы, у нас появились адвокаты, которые нам все объяснили, что происходит, и мы объяснили родственникам, что подписывать (бумаги) не стоит, потому что, возможно, есть некоторый элемент обмана", — сказал Войтенко.

Комментарием представителей страховых компаний РИА Новости пока не располагают.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена