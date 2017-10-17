Семьи погибших в катастрофе над Синаем готовят иск из-за "мизерных" выплат

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в Египте готовят крупный иск к страховым компаниям, так как считают страховые выплаты "мизерными", что сообщил журналистам адвокат Анатолий Кучерена.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, одной из главных версий считается взрыв на борту. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.

"Документы, которые мы намерены представить в суд, свидетельствуют о том, что это действительно масштабный иск, и мы будем относиться с пониманием к судье, который примет это к своему производству, поскольку, действительно, объем достаточно большой", — сказал Кучерена. Адвокат не стал называть сумму иска и разглашать детали, так как суд еще не принял дело к производству, уточнив, что иск будет подан точно к "Ингосстраху",

По его словам, страховые компании выплатили "мизерные гроши" родственникам и семьям россиян, погибших в результате теракта в небе над Синаем два года назад.

"Часть родственников получила компенсации — это отдельная тема, и суммы, которые им были предложены, и как с ними разговаривали, что им говорили, предлагая те мизерные гроши. В нашем обществе должны знать и понимать, как работают страховые компании, что они изобретают для того, чтобы еще больше унизить и оскорбить людей, которых настигло горе", — сказал Кучерена, добавив, что те, кто не согласен с предлагаемой компенсацией, будут подавать коллективный иск в Замоскворецкий суд.

По его словам, потерпевшим предлагали компенсации в размере от 600 тысяч до 2 миллионов рублей, не объясняя, откуда у страховщиков берутся данные суммы. Сам Кучерена назвал размер компенсации "недостойной".

"У людей, которые соглашались на это мировое соглашение, было безвыходное положение. К сожалению, принцип "бери, иначе ничего не получишь", очень губителен для нашего человека, потому что человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, не понимает, что ему делать, он думает, "если мне дают, а я не возьму, то завтра меня не пустят". Наша задача показать, что он достоин, чтобы к нему уважительно относились, он достоин получить то, что он должен получить по закону", — добавил адвокат.

Представитель пострадавших семей Александр Войтенко в беседе с РИА Новости также заявил, что страховые компании выплачивали родственникам погибших в авиакатастрофе "вольные суммы", не объясняя их происхождение.

"Какие суммы предлагают страховщики? За родственника, например, маму, платят 600 тысяч рублей. Откуда берутся эти суммы — мы не знаем, они просто были озвучены. За, допустим, погибшую сестру — 30 тысяч рублей. Если, допустим, у тебя погибла внучка, то вообще ничего. Некоторые лица соглашались на эти суммы, получили деньги, после чего в судебном порядке подписали бумаги, что они больше не имеют никаких претензий ни к кому. Когда мы начали уточнять некоторые вопросы, у нас появились адвокаты, которые нам все объяснили, что происходит, и мы объяснили родственникам, что подписывать (бумаги) не стоит, потому что, возможно, есть некоторый элемент обмана", — сказал Войтенко.

Комментарием представителей страховых компаний РИА Новости пока не располагают.