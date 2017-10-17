Омбудсмен рассказала, почему в России дети умирают на уроках физкультуры

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратила внимание, что дети, занимаясь спортом, зачастую гибнут от неправильно установленного спортивного инвентаря, в частности, от падения футбольных ворот.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совете Федерации заявила, что в 2016–2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников. Вице-премьер РФ Виталий Мутко после сообщений о гибели за год более 200 школьников на уроках физкультуры пообещал изучить эту проблему.

"Я имею в виду футбольные ворота, турники и прочий спортивный инвентарь. То есть у нас огромное количество детей реально погибает в стране на протяжении уже нескольких лет от падения футбольных ворот…" — сказала Мишонова на пресс-конференции.

Она пояснила, что в Московской области ведется работа по проверке детских площадок. Ранее сообщалось, что за летний период проведено более 1400 проверок детских площадок в Подмосковье, выписано 1100 штрафов, выявлено около 400 опасных конструкций и было более 250 безродных площадок.

"Сегодня персонально каждый глава муниципалитета отвечает за футбольные ворота у себя на территории, неважно, где они находятся, на территории школы или на детской площадке", — уточнила Мишонова.

Ранее в октябре школьник погиб в грозненской школе на уроке физкультуры после того, как на него упали футбольные ворота. Конструкция не была закреплена в соответствии с требованиями безопасности и ворота упали на мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Еще одной причиной гибели детей, как рассказала Мишонова, является отсутствие квалифицированных педагогов и в целом небольшое число факультетов, которые дают образование специалисту по физической культуре.

"Насколько нам представляется эта проблема, (сказывается) отсутствие квалифицированных педагогов физической культуры в школах, которые бы разбирались в группах здоровья, в адаптивной физкультуре, во всем том, что нужно нашим детям. Вторая, глобальная тоже проблема, что у нас ограниченное количество факультетов, которые учат как раз и дают образование специалисту по физической культуре", — сказала омбудсмен.

Омбудсмен отметила, что все знают "физрука из нашего детства", но сегодня требования к преподавателю физической культуры намного больше, намного серьезнее, намного ответственнее.