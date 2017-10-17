Руководству "ВИМ-Авиа" грозит до шести лет тюрьмы

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве, возбужденное против руководства проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа", может увенчаться тюремными сроками до шести лет.

Соответствующая статья Уголовного кодекса, предполагающая ответственность за "совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов", предполагает различные виды наказания, лишение свободы среди них максимальное.

Другие виды – штраф до 500 тысяч рублей и принудительные работы до пяти лет. В случае назначения лишения свободы, также возможен штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 1,5 года (или меньше).

Кто именно стал подозреваемым по уголовному делу, однако, пока неясно. Никаких имен в соответствующем релизе СК РФ не указано – речь идет о неких "лицах из числа руководства и собственников" компании.

"ВИМ-Авиа" находится в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. В конце сентября с проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. Вывозить пассажиров проблемной компании под контролем Минтранса и Росавиации пришлось другим перевозчикам.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что с нынешней недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс позднее огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта.