Ножи и экстремистскую литературу нашли в служебном помещении "Домодедово"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Полиция обнаружила два ножа и экстремистскую книгу в служебном помещении московского аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Это помещение занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и "Глобус" ("дочка" S7), отметил собеседник агентства.

По его словам, во время осмотра в комнате находились пять граждан Таджикистана и Узбекистана, которые оказались нелегалами (срок их законного пребывания в России истек). Против них возбудили административные дела.

Сейчас полиция выясняет, кому принадлежат ножи и запрещенная литература. Ведется следствие.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.