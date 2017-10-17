В СПЧ обсудили последствия телефонного терроризма

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ложные сообщения о минировании оказались опасным явлением, а не просто детским хулиганством, это отвлекает силы правоохранителей, наносит моральный и материальный вред гражданам, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

На спецзаседании СПЧ, посвященном вопросам общественного участия в противодействии экстремизму и терроризму, он подчеркнул, что из-за действий телефонных террористов потрачено огромное количество средств, многие пострадали от этих действий — например, обычные посетители торговых центров, которые пришли сделать покупки, а вместо этого были вынужден участвовать в эвакуации.

"Подумайте только, какой моральный вред был нанесен этим многим тысячам людей. Я уже не говорю о вреде материальном: если речь идет об эвакуации торгового центра, это удар по их бизнесу, по торговле. Эти явления, к сожалению, оказались очень опасны. Мы как-то не придавали им большого значения, думали — детское хулиганство, а, оказалось, очень серьезная вещь. Тем более сейчас, когда она приобрела характер просто вирусной инфекции", — заявил Федотов.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.