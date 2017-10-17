Прокуратура проверила СИЗО в Барнауле, где заключенные объявили голодовку

БАРНАУЛ, 17 окт — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проверила следственный изолятор в Барнауле, где восемь заключенных объявили голодовку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что пять человек в СИЗО-1 написали заявления о голодовке 25 сентября, а 3 октября к ним присоединились еще трое, двое из них зашили себе рты.

"Во время личных бесед заключенные не жаловались на условия содержания в следственных изоляторах. Они поясняли, что решили прибегнуть к данной акции протеста, потому что не согласны с тем, как ведутся расследования их уголовных дел. Раньше жалобы обвиняемых о допущенных (по их мнению) нарушениях при расследовании уголовного дела неоднократно проверялись краевой прокуратурой. Об этом заявителям направлялись мотивированные ответы", — сообщает краевая прокуратура.

Проверка показала, что условия содержания в камерах отвечают предъявленным требованиям, в СИЗО за голодающими наблюдают медики, состояние их здоровья удовлетворительное.

В первом и третьем следственном изоляторе вместе с прокурором побывали члены Общественной наблюдательной комиссии.