Администратор Газманова рассказал о состоянии певца после ДТП под Пермью

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Певец Олег Газманов и другие пассажиры машины, попавшей в ДТП из-за ям на дороге в Усольском районе Пермского края, чувствуют себя хорошо, об этом РИА Новости рассказал администратор артиста.

Ранее Газманов сообщил на своей странице в nstagram , что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края: его машина получила повреждения из-за ямы на трассе. Как рассказал певец в опубликованном видеоролике, он ехал в Пермь, где в среду у него должен состояться концерт. По словам Газманова, авария произошла на мосту: торчащая из ямы арматура пробила колеса автомобиля.

"Все живы-здоровы. Да, пробили два колеса, одно заменили, второе привезли и тоже заменили. Все в порядке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что концерт в Перми 18 октября состоится по плану.

По словам администратора Газманова, владелец автомобиля, который вез Газманова, понес серьезный финансовый ущерб в этой аварии.

"Мы все сфотографировали. Может быть, в порядке доброй воли они (власти региона) ему эти деньги вернут", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли владелец машины обратиться к властям Пермского края с просьбой возместить ущерб.