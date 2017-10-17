На границе с Грузией российские силовики задержали вербовщицу террористов

ПЯТИГОРСК, 17 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Российские силовики на границе с Грузией задержали иностранку, вербовавшую потенциальных террористов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Северной Осетии.

"В рамках совместных действий сотрудников пограничного управления и УФСБ России по РСО-Алания в пассажиропотоке пункта пропуска Верхний Ларс выявлена иностранная гражданка, причастная к деятельности международных террористических организаций. Задержанная подозревается в умышленном склонении ряда молодых людей к участию в террористической деятельности, а также оказании помощи "рекрутам" по выезду в Сирию. В числе жертв "вербовщика в хиджабе" установлены граждане РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщается, прибыть в Россию для ведения противоправной деятельности женщину побудило наличие родственных связей. Однако задолго до этого она уже получила опыт по сопровождению групп новобранцев незаконных вооруженных формирований при их переправке на участке между Турцией и Сирией, добавили в управлении.

"Несмотря на свой уже не юный возраст, иностранка в совершенстве овладела навыками интернет-общения и психологической манипуляции. Под предлогом установления супружеских отношений она приобщала молодых людей к радикальным идеям экстремистской направленности. Вместо "медового месяца", сразу за религиозным обрядом бракосочетания новобрачного ожидала поездка в Сирию для вступления в ряды незаконных вооруженных формирований", — отмечает ведомство.

По данным пограничников, в ходе проведенных оперативно-проверочных мероприятий стало известно, что первый муж злоумышленницы, в числе прочих боевиков, был убит в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. "Он же впервые познакомил задержанную с искаженными представлениями исламского фундаментализма. После потери любимого, "профессиональная вдова" решила сделать джихад смыслом своей жизни, подбирая все новых жертв для взращивания религиозных фанатиков", — отмечается в сообщении.