Трассу в Прикамье, где Газманов попал в ДТП, отремонтируют

УФА, 17 окт – РИА Новости, Рамиля Салихова. Сотрудники ГИБДД Пермского края после аварии, в которую попал российский певец Олег Газманов по дороге на гастроли в Пермь, предписали подрядной организации устранить ямы на трассе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по краю.
Ранее Олег Газманов в своем блоге в Instagram сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края, когда ехал на гастроли в Пермь. В опубликованном видеоролике он предостерегает автовладельцев, рассказывая, что на этом участке трассы есть две ямы, причем из одной из них торчит арматура, которая пробила оба колеса его автомобиля.
По данным МВД Пермского края, авария произошла 16 октября в 23.00 по местному времени на автодороге Пермь – Березняки. Автомобиль марки "Мерседес", совершивший наезд на выбоину в асфальтобетонном покрытии, получил повреждения.
"По данному факту сотрудниками ГИБДД проведена проверка. Составлен акт выявленных недостатков в содержании автомобильной дороги Пермь – Березняки. Подрядной организации выдано предписание на устранение недостатков", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что, кроме того, начато административное расследование за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.