Трассу в Прикамье, где Газманов попал в ДТП, отремонтируют

УФА, 17 окт – РИА Новости, Рамиля Салихова. Сотрудники ГИБДД Пермского края после аварии, в которую попал российский певец Олег Газманов по дороге на гастроли в Пермь, предписали подрядной организации устранить ямы на трассе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по краю.

Ранее Олег Газманов в своем блоге в Instagram сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края, когда ехал на гастроли в Пермь. В опубликованном видеоролике он предостерегает автовладельцев, рассказывая, что на этом участке трассы есть две ямы, причем из одной из них торчит арматура, которая пробила оба колеса его автомобиля.

#жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 11:05 PDT

По данным МВД Пермского края, авария произошла 16 октября в 23.00 по местному времени на автодороге Пермь – Березняки. Автомобиль марки "Мерседес", совершивший наезд на выбоину в асфальтобетонном покрытии, получил повреждения.

"По данному факту сотрудниками ГИБДД проведена проверка. Составлен акт выявленных недостатков в содержании автомобильной дороги Пермь – Березняки. Подрядной организации выдано предписание на устранение недостатков", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, кроме того, начато административное расследование за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений.