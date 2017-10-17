На Ямале увеличиваются образовавшиеся при выбросе газа гигантские воронки

Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое. Архивное фото

Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Две гигантские воронки, образовавшиеся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в результате выброса газа, за три года увеличились в размере, сообщили в региональном департаменте по науке и инновациям.

В 2014 году в районе Бованенковского месторождения были обнаружены две воронки, которые, как предполагается, появились в результате газовых выбросов, после чего заполнились водой, превратившись в озера. Диаметр одной из них по внешнему краю в тот момент составлял не менее 60 метров, а глубина — 200 метров. Эта воронка продолжает увеличиваться.

"Перемычка между ним и соседним термокарстовым озером разрушилась, соединив оба водоема. Небольшое количество осадков и постепенный размыв бруствера воронки, отделяющего объект от соседнего ручья, привели к снижению уровня воды в озере относительно прошлого года. Темпы развития второй воронки оказались не такими значительными", — сообщили в профильном департаменте, ссылаясь на результаты исследования ученых Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН, изучающих данное природное явление.

Они отобрали пробы в обоих озерах для получения химических показателей, в том числе концентрации метана, чтобы сравнить с результатами исследований прошлых лет. Отмечается, что вода в обеих воронках по-прежнему характеризуется очень высокой мутностью и отличается от других близлежащих озер.

Исследования, проводимые учеными тюменского центра в 2017 году, показали, что на территории Ямала активно развиваются и другие новые формы рельефа, что, в частности, связано с аномально жарким для региона летом прошлого года.

"В текущем году продолжаются высокие темпы разрушения термоцирков – специфических углублений на склонах, образующихся при вытаивании мерзлого грунта и льда и меняющих рельеф тундры", — констатировали в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

Там добавили, что представители МГУ имени Ломоносова, также изучающие криогенные процессы на Ямале, отобрали пробы льда и отложений в двух термоцирках, чтобы провести лабораторные исследования и уточнить генезис и условия формирования вытаивающих льдов.