На Ямале увеличиваются образовавшиеся при выбросе газа гигантские воронки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Две гигантские воронки, образовавшиеся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в результате выброса газа, за три года увеличились в размере, сообщили в региональном департаменте по науке и инновациям.
"Перемычка между ним и соседним термокарстовым озером разрушилась, соединив оба водоема. Небольшое количество осадков и постепенный размыв бруствера воронки, отделяющего объект от соседнего ручья, привели к снижению уровня воды в озере относительно прошлого года. Темпы развития второй воронки оказались не такими значительными", — сообщили в профильном департаменте, ссылаясь на результаты исследования ученых Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН, изучающих данное природное явление.
Они отобрали пробы в обоих озерах для получения химических показателей, в том числе концентрации метана, чтобы сравнить с результатами исследований прошлых лет. Отмечается, что вода в обеих воронках по-прежнему характеризуется очень высокой мутностью и отличается от других близлежащих озер.
"В текущем году продолжаются высокие темпы разрушения термоцирков – специфических углублений на склонах, образующихся при вытаивании мерзлого грунта и льда и меняющих рельеф тундры", — констатировали в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.
Там добавили, что представители МГУ имени Ломоносова, также изучающие криогенные процессы на Ямале, отобрали пробы льда и отложений в двух термоцирках, чтобы провести лабораторные исследования и уточнить генезис и условия формирования вытаивающих льдов.