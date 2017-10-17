"""Директор интерната под Ярославлем, где детей заставляли пить мочу, уволена"""

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Ярославской области уволили директора интерната для детей с особенностями, где издевались над воспитанниками, сообщила РИА Новости замдиректора регионального департамента образования Светлана Астафьева.

Ранее следственные органы начали проверку по сообщениям СМИ о том, что директор интерната в качестве наказания за нарушение дисциплины заставила подростков пить мочу. К выяснению ситуации подключился региональный детский омбудсмен, по его словам, сотрудники интерната подтвердили описанные в СМИ факты.

"У нас расторгнуты трудовые отношения с директором. Я только что вернулась из образовательной организации, она работает, мы назначили исполняющего обязанности, очень уважаемого человека", — сказала Астафьева.

Она отметила, что директор "рассказала, как все было по факту", и добавила, что в департаменте образования считают недопустимыми такие "педагогические действия".