Осужденный за экстремизм националист Поткин обратился в ЕСПЧ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), осужденный к 3,5 годам за экстремизм, пожаловался в Европейский суд по правам человека, сообщила РИА Новости его адвокат Ирина Хрунова.

"В жалобе мы говорим, что приговор был незаконен и не соответствует нормам конвенции. Преследование было связано не с уголовной составляющей, а в принципе с его фигурой и тем трендом, который был на тот момент в стране — все известные умеренные или не очень националисты были так или иначе привлечены к уголовной ответственности", — отметила адвокат.

По словам Хруновой, в деле есть два эпизода экстремизма — один был в Казахстане, то есть российский суд не мог его рассматривать, а второй основан на показаниях двух свидетелей, "которых он в глаза не видел".

Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице "Интурист Коломенское" по делу о хищении пяти миллиардов долларов у вкладчиков БТА-банка. Кроме того, Поткина обвиняли в создании экстремистского сообщества с целью "дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике".

По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Поткину предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Следствие считает, что Поткин согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средств.

Руководя сообществом, по информации обвинения, Поткин в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, "преследовавший возбуждение вражды на национальной почве", а также создал проект "Злой казах".