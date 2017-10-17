Осужденный за экстремизм националист Поткин обратился в ЕСПЧ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), осужденный к 3,5 годам за экстремизм, пожаловался в Европейский суд по правам человека, сообщила РИА Новости его адвокат Ирина Хрунова.
По словам Хруновой, в деле есть два эпизода экстремизма — один был в Казахстане, то есть российский суд не мог его рассматривать, а второй основан на показаниях двух свидетелей, "которых он в глаза не видел".
Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.
По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Поткину предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Следствие считает, что Поткин согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средств.
Руководя сообществом, по информации обвинения, Поткин в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, "преследовавший возбуждение вражды на национальной почве", а также создал проект "Злой казах".