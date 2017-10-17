Железнодорожный кран перевернулся в Челябинской области, придавив машиниста

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Железнодорожный кран перевернулся в понедельник в городе Бакал Челябинской области, машинист крана получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщила пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

"В понедельник спасатели Златоустовского спасотряда областной службы в 13.07 (11.07 мск) выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги (в районе карьера) перевернулся железнодорожный кран. В этот день железнодорожный кран производил работы, но в какой-то момент перевернулся. В результате машинист оказался придавленным и получил травмы", — говорится в сообщении.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили пострадавшего мужчину 1990 года рождения.

Пострадавший потерял много крови, его сразу же передали медикам и доставили в больницу, добавляет пресс-служба.