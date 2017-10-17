Красноярский школьник умер во время урока

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Десятилетний школьник скончался во вторник утром во время урока физкультуры в одной из школ Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Ольга Дегидь.

"По предварительным данным, сегодня днем во время урока физкультуры в школе № 12… десятилетнему мальчику во время бега стало плохо. Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", — сказала Дегидь.

По ее словам, по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Следствие изучает медицинскую карту ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совете Федерации заявила, что в 2016–2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников. Вице-премьер РФ Виталий Мутко позже пообещал изучить эту проблему.