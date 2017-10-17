Житель Махачкалы спас женщину и четырех детей из заполненного газом дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Махачкалы Гамид Магомедов, рискуя жизнью, помог женщине и ее четырем детям выбраться из заполненного газом дома, сообщает Южный региональный центр МЧС.

Инцидент произошел 1 октября в Махачкале, однако информация об этом появилась только во вторник. "В три часа ночи Гамид проснулся от громкого плача. Крик раздавался с улицы — кто-то просил помочь. Мужчина быстро оделся и выбежал во двор. Из окна второго этажа дома кричала женщина: "В доме газ, мои дети умирают, помогите!" — рассказали в МЧС.

Гамид и подбежавший на помощь еще один мужчина просили женщину, чтобы она передала детей через окно. Однако поняв, что она не в силах этого сделать, Гамид выбил форточку и проник внутрь дома. Дверь, ведущая в комнату, оказалась на замке. Когда мужчина ее выбил, он почувствовал резкий едкий запах газа.

"Мужчина, предупредив хозяйку не включать свет, поднялся по лестнице на второй этаж, взял двоих детей и вынес на улицу. Соседи уже установили под окно стремянку. Поднявшись еще раз, герой-спаситель вынес старшего из детей", — отметили в ведомстве.

Матери с десятимесячным ребенком помогли выбраться через окно.

Пожарные перекрыли газ, а врачи скорой помощи провели необходимые процедуры при газовом отравлении. "Понимая, чем может обернуться утечка газа в замкнутом помещении, Гамид Магомедов решил действовать. Дважды он вошел в опасную для жизни и здоровья зону. Неравнодушие и благородство, самопожертвование и мужество проявились в этом Поступке настоящего Человека", — сообщает Южный региональный центр МЧС.

Гамид Магомедов женат, у него двое детей.