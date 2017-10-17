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Происшествия

В Красноярске чемпионка мира по скалолазанию пострадала при драке в клубе

09:2817.10.2017
(обновлено: 09:34 17.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БезрукихПерейти в фотобанкЗаслуженный мастер спорта, победительница Кубка мира и чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга. Архивное фотоЗаслуженный мастер спорта, победительница Кубка мира и чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Безруких
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КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по скалолазанию, посол Зимней универсиады-2019 Татьяна Руйга сообщила, что в результате падения после конфликта с охранником ночного клуба-бара в Красноярске, получила перелом копчика.

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© Фото : аккаунт сообщества "Борцы Бурятии" в сети ВКонтакте
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Спортсменка на своей странице в Instagram разместила кадры конфликта, снятые, вероятно, камерой видеонаблюдения. На них видно, как Татьяна Руйга отталкивает мужчину, пытаясь пройти. Охранник сопротивляется, разворачивает женщину, из-за чего она падает на землю.

"Результат… Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника… Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо", — написала Руйга в Instagram, обвинив охранников в безответственности и вседозволенности.

.👊🏿результат… Перелом копчика со смещением… Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика… Полный покой с обезболивающими средствами… Сидеть нельзя… Лежать или стоять…Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника…. Как говорится, ни чихнуть-ни п……Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо….. Кто дал этим отморозкам такое право…??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ….. Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног…. Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние……

Публикация от Таня Руйга (@tatianaruyga)

В клубе Mods подтвердили РИА Новости, что спортсменка посещала заведение 15 октября.

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"Мы искренне не понимаем. Конечно, никаких избиений ногами, о которых пишет Татьяна, не было и быть не могло. Татьяна направилась в сторону входа, сотрудник бара в вежливой форме указал, что выход с другой стороны, на что в ответ посыпались мат и ругань. Работник бара преградил дорогу и придержал Татьяну, вновь упомянув, что выход с другой стороны. В результате столкновения Татьяна падает на брусчатку. Сотрудник заведения с извинениями поднимает Татьяну, она отходит на пару шагов, но возвращается, нагло толкнув девушку, заходящую в заведение в этот момент. То, что эта девушка могла упасть, Татьяну не беспокоит. Татьяна просто ложится на входе и лежит длительное время, крича и максимально привлекая внимание к своей персоне, при этом поливая матом всех вокруг, даже тех, кто пытается ей помочь встать", — рассказали в Mods.

В клубе отметили, что желают Татьяне скорейшего выздоровления, и заявили, что готовы оказать любую помощь.

В ГУМВД по краю сообщили РИА Новости, что проведут проверку по данному инциденту. "К нам никаких заявлений не поступало. Будет проверка по сообщениям в СМИ", — сказал начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Татьяна Руйга родилась 11 мая 1978 года в Красноярске. Она посол Зимней универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию, многократная чемпионка России и мира.

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