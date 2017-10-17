В Красноярске чемпионка мира по скалолазанию пострадала при драке в клубе

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Чемпионка мира по скалолазанию, посол Зимней универсиады-2019 Татьяна Руйга сообщила, что в результате падения после конфликта с охранником ночного клуба-бара в Красноярске, получила перелом копчика.
"Результат… Перелом копчика со смещением. Адские боли до полугода, с последующей операцией по удалению копчика. Полный покой с обезболивающими средствами. Сидеть нельзя. Лежать или стоять. Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника… Даже свою трехмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо", — написала Руйга в Instagram, обвинив охранников в безответственности и вседозволенности.
.👊🏿результат… Перелом копчика со смещением… Адские боли до полугода, с последующей операцией по удаление кончика… Полный покой с обезболивающими средствами… Сидеть нельзя… Лежать или стоять…Любые движения через преодоления жуткой боли и прострелов в области позвоночника…. Как говорится, ни чихнуть-ни п……Даже свою трёхмесячную дочь не могу взять без помощи кого-либо….. Кто дал этим отморозкам такое право…??? Или с формой охранника им выдаётся бейджик ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ,БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ….. Теперь при любом моей движении у меня возникает ДИКОЕ желание взять БИТУ И ОТХЕРАЧИТЬ его промеж ног…. Чтобы он во всех красках прочувствовал моё состояние……
В клубе Mods подтвердили РИА Новости, что спортсменка посещала заведение 15 октября.
В клубе отметили, что желают Татьяне скорейшего выздоровления, и заявили, что готовы оказать любую помощь.
В ГУМВД по краю сообщили РИА Новости, что проведут проверку по данному инциденту. "К нам никаких заявлений не поступало. Будет проверка по сообщениям в СМИ", — сказал начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Татьяна Руйга родилась 11 мая 1978 года в Красноярске. Она посол Зимней универсиады 2019 года, заслуженный мастер спорта России по скалолазанию, многократная чемпионка России и мира.