Живодер из Коми, убивший кота в "стиралке", обещает ответить за содеянное

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Житель Коми, который стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными после того, как убил кота в стиральной машине, заявил, что сожалеет о своем поступке и обещает "ответить за содеянное".

ГУМВД России по республике Коми ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животным. По данным полиции, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Мне очень жаль. Моя страница взломана. Сожалею о случившемся. Не стоит трогать моих родных. Я отвечу за содеянное" — написал мужчина во вторник утром на своей странице "ВКонтакте", где накануне появилось множество комментариев оскорбительного содержания в его адрес, а также в адрес его родственников.

Как следует из материалов на портале change.org, за два дня 5,7 тысячи человек подписали петицию с требованием приговорить живодера из Ухты к реальному сроку лишения свободы.

Согласно УК РФ, санкция статьи "жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до 1 года либо аресте на срок до 6 месяцев.