Против жителя ХМАО, купившего два GPS-трекера, возбудили дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кондинского района ХМАО, который приобрел в интернет-магазине два GPS-трекера, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве пояснили, что 28-летний мужчина приобрел гаджеты для личных нужд и только от правоохранительных органов узнал, что данное оборудование по закону является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации, а значит, его оборот запрещен на территории РФ. В отношении жителя Югры возбуждено уголовное дело.

"Существует перечень специальных средств для негласного получения информации. Туда относятся, например, всякие ручки с видеокамерами или диктофонами, которые с виду не представляют ничего серьезного, но законодательно их оборот у нас запрещен", — сообщили РИА Новости в следственном управлении.

По словам собеседника агентства, подобные случаи в регионе довольно часты — граждане регулярно заказывают различные устройства в зарубежных онлайн-магазинах, не интересуясь российским законодательством на этот счет.

В ведомстве также подчеркнули, что реального лишения свободы, несмотря на то, что этот пункт прописан в Уголовном кодексе, покупателям подобных устройств удается избегать.

"Практику эту мы давно анализируем. Обычно — условный срок или штраф", — отметили в следственном управлении.